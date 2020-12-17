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Путин заявил, что новые полномочия парламента повышают ответственность депутатов за работу кабмина

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Депутаты теперь влияют на назначение не только премьер-министра, но и вице-премьеров.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые полномочия парламента повышают ответственность депутатов за работу кабмина. Он ответил на вопрос о том, будут ли выборы 2021 года в Госдуму отличаться от предыдущих.

По словам президента, поправки в конституцию усилили полномочия депутатов.

По целому ряду направлений, в том числе по формированию правительства РФ.

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что депутаты теперь влияют на назначение не только премьер-министра, но и вице-премьеров, а также министров. Это увеличивает значимость работы парламентариев.

Ранее Путин заявил о возможности расширить спектр партий, участвующих в выборах.

Видео: ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

Теги: госдума, депутаты, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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