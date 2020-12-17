Президент России Владимир Путин заявил, что новые полномочия парламента повышают ответственность депутатов за работу кабмина. Он ответил на вопрос о том, будут ли выборы 2021 года в Госдуму отличаться от предыдущих.
По словам президента, поправки в конституцию усилили полномочия депутатов.
По целому ряду направлений, в том числе по формированию правительства РФ.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что депутаты теперь влияют на назначение не только премьер-министра, но и вице-премьеров, а также министров. Это увеличивает значимость работы парламентариев.
Ранее Путин заявил о возможности расширить спектр партий, участвующих в выборах.
Видео: ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
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