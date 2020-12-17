Депутаты теперь влияют на назначение не только премьер-министра, но и вице-премьеров.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые полномочия парламента повышают ответственность депутатов за работу кабмина. Он ответил на вопрос о том, будут ли выборы 2021 года в Госдуму отличаться от предыдущих.

По словам президента, поправки в конституцию усилили полномочия депутатов.

По целому ряду направлений, в том числе по формированию правительства РФ. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что депутаты теперь влияют на назначение не только премьер-министра, но и вице-премьеров, а также министров. Это увеличивает значимость работы парламентариев.

Ранее Путин заявил о возможности расширить спектр партий, участвующих в выборах.

Видео: ежегодная пресс-конференция Владимира Путина