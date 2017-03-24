Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов космической отрасли

Глава РФ пообещал увеличение оплаты труда для специалистов отрасли.

Российский президент Владимир Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли, поэтому федеральные власти займутся вопросом их повышения. Во время встречи с молодыми учеными и представителями профильной отрасли глава государства заметил, что они могут рассчитывать на изменения по теме роста оплаты труда. Таким образом политик ответил на вопрос одного из участников мероприятия о том, следует ли рассчитывать на кардинальные изменения. При этом глава Кремля уточнил, что подобные ситуации невозможно изменить в один щелчок, но чиновники задумаются над проблемой и будут работать над ее решением.

...В районе среднего, а должна быть чуть выше, согласен. Мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен… Упустили, согласен. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru