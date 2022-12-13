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Путин заявил, что безработица в России остается на рекордно низком уровне

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Глава РФ рассказал о проблемах в сфере труда

Безработица на территории страны сейчас остается рекордно низкой, однако этот результат не означает, что властям удалось решить все проблемы в трудовой сфере. Соответствующее заявление в рамках правительственного совещания сделал российский президент Владимир Путин. Глава государства считает, что есть и другие темы для обсуждений в сфере труда. Речь касается качества рабочих мест в отдельных регионах и населенных пунктах РФ уровень безработицы фиксируется гораздо выше среднего по всей стране.

Безработица в России остается на рекордно низком уровне, однако это не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены.

Владимир Путин, президент РФ

Путин: санкции еще могут оказать негативное влияние на экономику.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: безработица, владимир путин, минтруда, труд
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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