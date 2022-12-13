Путин: санкции еще могут оказать негативное влияние на экономику

Глава РФ призвал кабинет мии=нистров работать над повышением потребительского спроса.

Российский президент Владимир Путин на правительственном совещании заявил о том, что в перспективе западное санкционное давление все еще может негативно сказаться на положении дел в экономической системе страны, поэтому чиновникам надо работать над вопросами потребительского спроса. Глава государства уточнил в рамках мероприятия, что в текущей обстановке именно внутренний спрос будет ключевым ведущим фактором для роста показателей в России.

Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. В этой связи нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что реальные зарплаты в целом по РФ растут, хотя пока скромными темпами.

Фото и видео: Kremlin.ru