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Путин: санкции еще могут оказать негативное влияние на экономику

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Глава РФ призвал кабинет мии=нистров работать над повышением потребительского спроса.

Российский президент Владимир Путин на правительственном совещании заявил о том, что в перспективе западное санкционное давление все еще может негативно сказаться на положении дел в экономической системе страны, поэтому чиновникам надо работать над вопросами потребительского спроса. Глава государства уточнил в рамках мероприятия, что в текущей обстановке именно внутренний спрос будет ключевым ведущим фактором для роста показателей в России.

Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. В этой связи нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса.

Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что реальные зарплаты в целом по РФ растут, хотя пока скромными темпами.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, потребительский спрос, санкции, экономика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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