Президент России Владимир Путин заявил, что Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль. Он отметил, что подобная ситуация наблюдается в некоторых странах на постсоветском пространстве.
Мы сталкиваемся с так называемой политикой сдерживания России.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что в данном случае речь идёт не о традиционной конкуренции, а о последовательной агрессивной линии, цель которой — затормозить развитие РФ. Путин считает, что в России пытаются дестабилизировать внутреннюю обстановку, создать проблемы по внешнему периметру, подорвать ценности.
Ранее в Кремле назвали конструктивной встречу Путина и Лукашенко.
Видео: kremlin.ru
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