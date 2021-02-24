В данном случае речь идёт не о традиционной конкуренции, а о последовательной агрессивной линии.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль. Он отметил, что подобная ситуация наблюдается в некоторых странах на постсоветском пространстве.

Мы сталкиваемся с так называемой политикой сдерживания России. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что в данном случае речь идёт не о традиционной конкуренции, а о последовательной агрессивной линии, цель которой — затормозить развитие РФ. Путин считает, что в России пытаются дестабилизировать внутреннюю обстановку, создать проблемы по внешнему периметру, подорвать ценности.

Ранее в Кремле назвали конструктивной встречу Путина и Лукашенко.

Видео: kremlin.ru