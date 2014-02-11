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Путин заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО

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По словам главы государства, Москва готова к любому сценарию, хотя этого никто не хочет.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции по окончании саммита "Россия–Африка".

По словам главы государства, Москва готова к любому сценарию, хотя этого никто не хочет. Он напомнил, что по инициативе США был создан специальный механизм с целью избегать подобных конфликтов. Путин отметил, что российские руководители определенных подразделений общаются с друг с другом и имеют возможность консультироваться по любой кризисной ситуации.

Ранее Путин заявил, что Россия действует в полном соответствии с Уставом ООН.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, нато, президент россии, столкновение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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