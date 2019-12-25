Путин встретится с Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ

Недавно Путин посещал Астану, что, по его словам оказалось "важным импульсом" в развитии отношений между соседними странами.

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым во время саммита ЕАЭС и СНГ. Об этом глава государства сообщил в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Недавно Путин посещал Астану, что, по его словам оказалось "важным импульсом" в развитии отношений между соседними странами.

Также президент добавил, что РФ будет способствовать председательству Казахстана в организации договора о гарантированной безопасности в 2024 году.

Ранее Путин назвал поддержку бойцов СВО одним из главных вопросов СПЧ.

Фото: Kremlin.ru