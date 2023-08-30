Путин встретился с Игорем Шуваловым

Глава РФ принял в Кремле руководителя ВЭБ.РФ.

Российский президент Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Во время беседы в Кремле эксперты обсудили вопросы текущей деятельности организации. Гость заметил, что несмотря на то, что регулирование банковского и корпоративного сектора позволяет не предоставлять публичную отчетность о деятельности, он лично хотел бы раскрыть некоторые данные. Специалист пояснил, что результаты 2022 года стали для его ведомства позитивными. Игорь Шувалов также сообщил политику реализуемых госкорпорацией проектах. По его словам, все, что касается развития городской экономической системы, для ВЭБ.РФ является приоритетным направлением.

Очень хорошо. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru