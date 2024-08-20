Путин впервые с 2019 года приехал в Кабардино-Балкарию

Глава РФ посетил местное садоводческое хозяйство.

Российский президент Владимир Путин во вторник, 20 августа, в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ посетил садоводческое хозяйство ООО "Агро 07", расположенное на территории Кабардино-Балкарии. Глава государства посещает этот регион впервые с 2019 года. В последний раз поездка состоялась в ноябре, когда политик посетил город Нальчик. В настоящее время визит лидера РФ сопровождают глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, полпред и президент в СКФО Юрий Чайка, а также министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Напомним, что компания "Агро 07", основанная в 2007 году, специализируется на производстве и переработке плодоовощной продукции. Прежде всего речь идет о продуктах питания, изготовленных из яблок. Сады отечественного агропредприятия размещены в двух муниципальных районах КБР на площади около 200 гектар. В 2024 году данное предприятие планирует заложить сад площадью еще 40 гектар. Тако6е хозяйство имеет современное плодохранилища. Эксперты ожидают в текущем году собрать с участков около 10 тысяч тонн яблок.

Напомним, что с 2020 года ООО "Агро 07" также специализируется на выращивании голубики. В 2023 году этой ягоды собрали в размере 25 тонн. Хозяйство дополнительно выпускает натуральную фруктовую пастилу без сахара. После знакомства с работой предприятия президент России проведет здесь встречу с главой региона.

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Фото и видео: Kremlin. ru