Президент РФ Владимир Путин высказался об отъезде IT-специалистов из России. Об этом он заявил на встрече с победителями четвертого сезона конкурса "Лидеры России".
По словам главы государства, в их отъезде нет ничего удивительного, поскольку одни напуганы, а другие сомневаются в эффективности своей работы в стране. Он отметил, что успех работы складывается из многих компонентов. К ним относятся поддержка государства и бытовые условия.
Мы никому не препятствуем. Многие вернулись. Там тоже хорошо, но дома лучше.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин назвал ситуацию в Мордовии удовлетворительной.
Видео: Telegram / ТАСС
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