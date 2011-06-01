Глава государства заявил, что многие из них возвращаются домой.

Президент РФ Владимир Путин высказался об отъезде IT-специалистов из России. Об этом он заявил на встрече с победителями четвертого сезона конкурса "Лидеры России".

По словам главы государства, в их отъезде нет ничего удивительного, поскольку одни напуганы, а другие сомневаются в эффективности своей работы в стране. Он отметил, что успех работы складывается из многих компонентов. К ним относятся поддержка государства и бытовые условия.

Мы никому не препятствуем. Многие вернулись. Там тоже хорошо, но дома лучше. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал ситуацию в Мордовии удовлетворительной.

Видео: Telegram / ТАСС