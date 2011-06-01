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Путин высказался об отъезде IT-специалистов из России

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Глава государства заявил, что многие из них возвращаются домой.

Президент РФ Владимир Путин высказался об отъезде IT-специалистов из России. Об этом он заявил на встрече с победителями четвертого сезона конкурса "Лидеры России".

По словам главы государства, в их отъезде нет ничего удивительного, поскольку одни напуганы, а другие сомневаются в эффективности своей работы в стране. Он отметил, что успех работы складывается из многих компонентов. К ним относятся поддержка государства и бытовые условия.

Мы никому не препятствуем. Многие вернулись. Там тоже хорошо, но дома лучше.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал ситуацию в Мордовии удовлетворительной.

Видео: Telegram / ТАСС

Теги: it-специалисты, владимир путин, отъезд, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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