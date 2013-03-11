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Путин: важно решить практические вопросы функционирования МОРЯ

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Президент напомнил, что 13 октября на саммите в Бишкеке был подписан Договор об учреждении организации.

Президент РФ Владимир Путин отметил необходимость решить практические вопросы функционирования Международной организации по русскому языку (МОРЯ). Об этом он заявил в обращении к участникам заседания Совета глав правительств СНГ.

По словам главы государства, в ходе своего председательства в СНГ Москва уделит особое внимание теме сбережения общего достояния страны. Он уточнил, что речь идет о русском языке. Также Путин напомнил, что 13 октября на саммите в Бишкеке был подписан Договор об учреждении Международной организации по русскому языку.

Эта структура, штаб-квартира которой будет располагаться в Сочи, призвана содействовать обеспечению защиты и продвижению русского языка как ключа к взаимопониманию и свободному общению и в рамках СНГ, и за его пределами.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин анонсировал создание Ленинградского военного округа на фоне вступления Финляндии в НАТО.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, международная организация по русскому языку, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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