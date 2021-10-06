Путин: темпы роста спроса на нефть замедлятся, но до 2045 года потребление будет расти. Об этом сообщил российский лидер на совещании с правительством, посвященному вопросам энергетики. По мнению специалиста, спрос в мире на поставки природного газа будет увеличен. Ранее такое мнение озвучили эксперты из ОПЕК.
Начиная с 2035 года темпы роста спроса на нефть начнут замедляться, но в целом до 2045 года потребление будет увеличиваться примерно на 0,7% ежегодно...спрос на природный газ продолжит расти более высокими темпами - свыше 1% в год.
Владимир Путин, президент РФ
По словам главы государства, мировой спрос на уголь наоборот, упадет после непродолжительного роста. Речь идет о следующих пяти годах. Уровень цен стабилизируется за 10-15 лет. При этом газ считается более чистым видом топлива, поэтому он заменит собой на энергетическом балансе уголь.
Еврокомиссия предлагает нарастить инвестиции в зеленую энергетику в ответ на энергокризис.
Видео: Kremlin.ru
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