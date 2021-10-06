  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:35
164
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин: темпы роста спроса на нефть замедлятся

0 0

Глава РФ рассказал о перспективах угольной промышленности.

Путин: темпы роста спроса на нефть замедлятся, но до 2045 года потребление будет расти. Об этом сообщил российский лидер на совещании с правительством, посвященному вопросам энергетики. По мнению специалиста, спрос в мире на поставки природного газа будет увеличен. Ранее такое мнение озвучили эксперты из ОПЕК.

Начиная с 2035 года темпы роста спроса на нефть начнут замедляться, но в целом до 2045 года потребление будет увеличиваться примерно на 0,7% ежегодно...спрос на природный газ продолжит расти более высокими темпами - свыше 1% в год.

Владимир Путин, президент РФ

По словам главы государства, мировой спрос на уголь наоборот, упадет после непродолжительного роста. Речь идет о следующих пяти годах. Уровень цен стабилизируется за 10-15 лет. При этом газ считается более чистым видом топлива, поэтому он заменит собой на энергетическом балансе уголь.

Еврокомиссия предлагает нарастить инвестиции в зеленую энергетику в ответ на энергокризис.

Видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, нефть, рост цен, уголь, энергетика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии