Глава РФ рассказал о перспективах угольной промышленности.

Путин: темпы роста спроса на нефть замедлятся, но до 2045 года потребление будет расти. Об этом сообщил российский лидер на совещании с правительством, посвященному вопросам энергетики. По мнению специалиста, спрос в мире на поставки природного газа будет увеличен. Ранее такое мнение озвучили эксперты из ОПЕК.

Начиная с 2035 года темпы роста спроса на нефть начнут замедляться, но в целом до 2045 года потребление будет увеличиваться примерно на 0,7% ежегодно...спрос на природный газ продолжит расти более высокими темпами - свыше 1% в год. Владимир Путин, президент РФ

По словам главы государства, мировой спрос на уголь наоборот, упадет после непродолжительного роста. Речь идет о следующих пяти годах. Уровень цен стабилизируется за 10-15 лет. При этом газ считается более чистым видом топлива, поэтому он заменит собой на энергетическом балансе уголь.

Еврокомиссия предлагает нарастить инвестиции в зеленую энергетику в ответ на энергокризис.

Видео: Kremlin.ru