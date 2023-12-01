Путин: средняя продолжительность жизни в РФ по итогам года составит около 74 лет

Ожидаемая продолжительность жизни на территории России по результатам 2023 года составит около 74 лет. Соответствующей информацией в видеообращении к участникам II конгресса "Национальное здравоохранение" поделился глава государства Владимир Путин. Политик пояснил, что говорит о рекордном ожидаемом показателе.
Слаженная, ответственная работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, продолжительность жизни.
Владимир Путин, президент РФ
В Петербурге представят одежду, посвященную Владимиру Путину.
Фото и видео: Kremlin.ru
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