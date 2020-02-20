Чиновника не было даже в списке кандидатов.

Владимир Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра. Президент РФ рассказал, что изначально премьер-министр не входил в список кандидатов. Однако он решил самостоятельно внести чиновника в перечень возможных глав правительства. Об этом сообщил "ТАСС".

Мне было предложено четыре кандидатуры. Мишустина никто не называл. Кроме меня прокомментировал глава государства

Политик добавил, что выбирал министров не по степени их известности, а по профпригодности. Мишустин не раз доказывал что тот или иной человек на этом месте как раз наиболее будет востребован. Предыдущее правительство ушло в отставку 15 января после обращения Путина Федеральному собранию. Решение чиновники приняли из-за анонсированных президентом изменений. В частности, они затрагивают порядок создания кабинета министров.

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Видео: YouTube/SHOWTIME, CNN