Путин сообщил, что власти РФ рассматривают различные варианты поддержки села

Глава РФ встретился с губернатором Ставрополья.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что власти рассматривают различные варианты поддержки села. Они будут включать в себя не только поддержку сельскохозяйственного производства. Такое заявление политик сделал в рамках рабочей встречи в Кремле с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.

У нас приличное финансирование. Вы же знаете, там объемы большие, сотни миллиардов, на социальное развитие. И, кстати говоря, дополнительные средства на мелиорацию будут - по 7 млрд ежегодно. Владимир Путин, президент РФ

Глава Ставропольского края рассказал главе государства о развитии системы мелиорации в регионе. Владимиров уверен, что наблюдается хороший экономический результат, который дает властям заниматься вопросами переработки продукции - картофеля, моркови, лука и кукурузы. Путин отметил, что необходимо, чтобы при этом "цены держались".

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Фото: Kremlin.ru

Видео: YouTube / Россия 24