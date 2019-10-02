Путин сообщил, что попросил Мишустина посетить регионы, где горят леса

Глава РФ рассказал о том, что премьер-министр посетит регионы, в которых бушуют природные пожары.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что попросил премьера Михаила Мишустина посетить те регионы, в которых горят леса. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках оперативного совещания, посвященного ликвидации и борьбе с природными возгораниями в стране. Материалы для поездки руководителя правительства подготовит вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Мы вчера среди прочих вопросов с председателем правительства обсуждали и вопросы, связанные с борьбой с пожарами, и я просил его эти территории посетить. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что российский кабинет министров 24 августа создал комиссию по тушению лесных пожаров. Специалисты будут координировать работу по борьбе со стихией в субъектах центральной части страны.

Путин: Пожары в Рязанской области распространились на заповедники.

Фото и видео: Kremlin.ru