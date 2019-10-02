Путин сообщил, что попросил Мишустина посетить регионы, где горят леса

Российский президент Владимир Путин сообщил, что попросил премьера Михаила Мишустина посетить те регионы, в которых горят леса. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках оперативного совещания, посвященного ликвидации и борьбе с природными возгораниями в стране. Материалы для поездки руководителя правительства подготовит вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
Мы вчера среди прочих вопросов с председателем правительства обсуждали и вопросы, связанные с борьбой с пожарами, и я просил его эти территории посетить.
Владимир Путин, президент РФ
Напомним, что российский кабинет министров 24 августа создал комиссию по тушению лесных пожаров. Специалисты будут координировать работу по борьбе со стихией в субъектах центральной части страны.
Путин: Пожары в Рязанской области распространились на заповедники.
Фото и видео: Kremlin.ru
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