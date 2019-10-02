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Путин сообщил, что попросил Мишустина посетить регионы, где горят леса
Сегодня, 14:00
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Путин сообщил, что попросил Мишустина посетить регионы, где горят леса

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Глава РФ рассказал о том, что премьер-министр посетит регионы, в которых бушуют природные пожары.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что попросил премьера Михаила Мишустина посетить те регионы, в которых горят леса. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках оперативного совещания, посвященного ликвидации и борьбе с природными возгораниями в стране. Материалы для поездки руководителя правительства подготовит вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Мы вчера среди прочих вопросов с председателем правительства обсуждали и вопросы, связанные с борьбой с пожарами, и я просил его эти территории посетить.

Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что российский кабинет министров 24 августа создал комиссию по тушению лесных пожаров. Специалисты будут координировать работу по борьбе со стихией в субъектах центральной части страны.

Путин: Пожары в Рязанской области распространились на заповедники.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, лесные пожары, михаил мишустин, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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