Путин: Пожары в Рязанской области распространились на заповедники

Глава РФ рассказал о том, что пламя дошло до Окского и Мещерского заповедников.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что лесные пожары в Рязанской области распространились на особо охраняемые территории. Речь идет об Окском и Мещерских заповедниках. В настоящее время пламя затронуло не только земли лесного местного фонда. Соответствующую информацию политик представил коллегам в рамках оперативного совещания с экстренными ведомствами и правительством по поводу ликвидации природных возгораний в регионах.

Отмечу, что в Рязанской области горят не только земли лесного фонда, ответственность за которые лежит на субъекте федерации. Пожары распространились на две особо охраняемые природные территории - заповедник Окский и Мещерский. На два заповедника. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил властям о том, что нужно наладить совместную работу по предотвращению и ликвидации лесных пожаров как на региональном, так и на федеральном уровне.

Путин поручил принять меры по ликвидации пожаров в Рязанской области.

Фото и видео: Kremlin.ru