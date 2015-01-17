Путин считает нужным ввести льготную ипотеку на ИЖС

Поручение будет проработано российским правительством.

Российский президент Владимир Путин считает нужным ввести льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство. Такое заявление политик сделал на встрече с сотрудниками нового башкирского завода "Цемикс", на котором изготавливают сухие строительные смеси. Глава государства уточнил, что уже направил соответствующее поручение в кабинет министров РФ.

Что касается ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, правительство имеет такое поручение. Можно считать, что решение уже принято. Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера страны, льготная ипотека на ИЖС может быть использована в двух случаях. В первом варианте речь идет о приобретении жилища, во втором - для строительства. Условием для этого будет заключение договора подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Президент Путин назвал рабочий класс в России ведущей политической силой.