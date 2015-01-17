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Путин считает нужным ввести льготную ипотеку на ИЖС
Сегодня, 7:56
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Путин считает нужным ввести льготную ипотеку на ИЖС

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Поручение будет проработано российским правительством.

Российский президент Владимир Путин считает нужным ввести льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство. Такое заявление политик сделал на встрече с сотрудниками нового башкирского завода "Цемикс", на котором изготавливают сухие строительные смеси. Глава государства уточнил, что уже направил соответствующее поручение в кабинет министров РФ.

Что касается ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, правительство имеет такое поручение. Можно считать, что решение уже принято.

Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера страны, льготная ипотека на ИЖС может быть использована в двух случаях. В первом варианте речь идет о приобретении жилища, во втором - для строительства. Условием для этого будет заключение договора подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Президент Путин назвал рабочий класс в России ведущей политической силой.

Теги: владимир путин, ижс, индивидуальное жилищное строительство, льготная ипотека, цемикс
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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