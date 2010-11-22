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Президент Путин назвал рабочий класс в России ведущей политической силой

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Президент России Владимир Путин назвал рабочий класс ведущей политической силой в России. Об этом глава государства сказал во время открытия завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии. 

Все время говорили о том, что рабочий класс у нас — ведущая сила политическая. На самом деле это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется
Владимир Путин

По словам главы государства, рабочие профессию все время усложняются и сейчас рабочие не могу эффективно функционировать без инженерных навыков. Многие рабочие сейчас заняты в сфере разработки искусственного интеллекта, работе с большими данными, беспилотной техникой и т.п.

Работа становится все более сложной и все более интересной.
Владимир Путин

Напомним, что открывшийся завод "Цемикс" входит в австрийскую группу компаний Lasselsberger. В Кремле сообщили, что открытие завода в РФ позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе.

Видео: Россия24

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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Мамедов Александр
Сегодня 23:37

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