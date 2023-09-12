Путин считает, что спортсмены должны сами решить вопрос об участии на ОИ

Глава России призвал атлетам самим принять решение.

Российский президент Владимир Путин, комментируя проведение Олимпиады в 2024 году в Париже без российских и белорусских спортсменов, заявил о том, что нужно руководствоваться интересами атлетов, поэтому конечное решение остаётся за сами спортсменами. Соответствующее мнение глава государства высказал в рамках выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Конечно, мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. И каждый из них, который готовился годами, десятилетиями некоторые, должны сами принять для себя определенные решения. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Восточный экономический форум