Мнение о том, что санкции губительны для страны, президент назвал "чушью".

Президент России Владимир Путин считает, что России "плевать" на санкции. Он уверен, что страна заработала на них столько же, сколько и потеряла. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Да плевать на них, на эти санкции, - заявил глава государства.

Потери России от санкций, по оценкам Путина, составили около 50 миллиардов долларов. Он назвал эту сумму "немалой", однако это помогло стране "включить мозги". Поэтому Россия смогла компенсировать эту сумму за счёт импортозамещения.

Президент уверен, что теперь в России производят многое из того, чего не делали ранее. Так Путин заявил, что контрсанкции помогли развивать сельское хозяйство. А это уже освободило наш внутренний рынок.

Мнение о том, что санкции губительны для России, Владимир Путин назвал "чушью".

Ранее Путин утвердил рабочую группу по противодействию коронавирусу.

Видео: YouTube / Правительство России, NBC News