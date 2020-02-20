Путин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства. Президент не согласился с тем, что отставка кабмина была своего рода спецоперацией. Об этом он рассказал журналистам "ТАССа".
У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет
напомнил глава Кремля
Президент РФ добавил, что не имеет секретов от своего коллеги. Глава государства не подтвердил информацию о том, что политический тандем распался. По мнению Путина, отправить правительство в отставку стало хорошим решением для начала года, потому что тянуть с такими вопросами не следует. Иначе ситуацию не получиться оперативно изменить. При этом Россия - большая по территории, поэтому у нее не получится решать с назначением новых кандидатов на места в правительстве, как у Бельгии. В Брюсселе смена длилась в течение года.
Ранее Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра.
Видео: YouTube/Правительство России
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