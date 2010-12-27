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Путин заявил, что России удалось избежать рецессии в экономике
Сегодня, 8:23
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Alena_Zinovieva

Путин заявил, что России удалось избежать рецессии в экономике

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Однако нынешние темпы прироста ВВП недостаточны.

Владимир Путин заявил, что России удалось избежать рецессии в экономике. По словам президента РФ, это произошло благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к финансам, а также шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков. Об этом пишет ТАСС.

Однако, как подчеркнул российский лидер, нынешние темпы прироста ВВП недостаточны. Поэтому власти страны пытаются создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений. В частности, они настойчиво работают над упрощением регуляторных норм и выстраивают современную инфраструктуру.

Ранее мы писали, что Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах.

Теги: ввп, владимир путин, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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