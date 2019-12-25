Путин рассказал об испытаниях комплекса С-500

Глава РФ оценил завершение тестов "Прометея".

Российский президент Владимир Путин рассказал об испытаниях зенитных ракетных систем С-500. По информации политика, тестирование комплекса близится к завершению. После этого "Прометеи" будут поставлены на вооружение армии РФ. С таким заявлением лидер страны выступил на открытии совещания с руководством Минобороны и ОПК.

В Воздушно-космических силах около 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплексов С-500, испытания которого уже успешно завершаются. Владимир Путин, президент РФ

Ранее заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко упоминал о том, ВС планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в текущем году. Серийная поставка данной техники начнется в 2025 году. Сначала данным ЗРК будет вооружаться силы Южного военного округа.

Путин заявил о серьезном укреплении потенциала ядерной триады России.