Путин рассказал о трехчасовом разговоре с Си Цзиньпином

По словам главы государства, в число тем, которые обсуждали лидеры стран, вошли Украина и Ближний Восток.

Президент России Владимир Путин рассказал о трехчасовом разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

По словам главы государства, в число тем, которые обсуждали лидеры стран, помимо двусторонней повестки, вошли Украина и Ближний Восток. Он подчеркнул, что также стороны обсуждали вопросы экономики, финансов и политического взаимодействия.

Все эти внешние факторы – это общие угрозы, и они укрепляют российско-китайское взаимодействие. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил о стремлении России и Китая к равноправному сотрудничеству в мире.

Видео: kremlin.ru