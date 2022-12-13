Путин рассказал о роли финансовой системы в поддержке компаний

Глава РФ рассказал о важности помогать технологическим предприятиям.

Российский президент Владимир Путин считает, что отечественная финансовая система должна играть большую роль в поддержке компаний, которые замещают ушедшие с рынка западные организации. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе оперативного правительственного совещания. Политик подчеркнул, что на текущий момент власти недостаточно активно применяют такие иснтрументы как ационерное и мезонинное финансирование. По мнению лидера РФ, от чиновников и банков требуется предоставлять больше ресурсов, которые должны вкладываться в проекты по развитию технологических и быстрорастущих предприятий.

Финансовая система должна играть большую роль в обеспечении потребностей экспортёров. И нужно заместить ушедшие западные институты, которые работали в этой нише. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru