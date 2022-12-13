Путин: по итогам марта инфляция опустится ниже целевого уровня в 4%

Глава РФ рассказал о решении увеличить уровень МРОТ.

Владимир Путин рассказал о том, что по итогам марта инфляция опустится ниже целевого уровня в 4%. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном заседании при кабинете министров сделал глава государства. Политик уточнил статистические показатели за текущий месяц в сфере экономического и социального развития страны.

Уже по итогам марта инфляция опустится ниже 4%. По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться, а значит реальные доходы граждан должны ускориться. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны добавили перед чиновниками, что он рассчитывает на дополнительное повышение МРОТ (минимального размера оплаты труда) в начале 2024 года на 18,5%. Этот решение кабмина должно позитивно сказаться на инфляционных показателях.

Путин заявил, что безработица в России остается на рекордно низком уровне.

Фото и видео: Kremlin.ru