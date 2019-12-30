Путин высказался о смене формы правления в России

Президент считает, что это нецелесообразно.

Владимир Путин прокомментировал возможность смены формы правления в России. По словам главы государства, переход к парламентской республике нецелесообразен. Об этом пишет "Интерфакс".

"Теоретически — возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет, я считаю, что нет", - заявил президент.

Путин подчеркнул, что в других странах политические партии месяцами могут формировать правительство. По его мнению, для России это было бы губительно. Глава государства считает, что стране нужна крепкая президентская власть.

Во время послания Федеральному собранию 15 января Путин заявил о желании внести поправки в Конституцию. В частности, он предложил Госдуме утверждать кандидатов на должность премьер-министра и на посты в кабмине. В настоящий момент этими полномочиями обладает президент.

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Видео: YouTube / United Nations, NBC News