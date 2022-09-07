Путин призвал заботиться о детях участников СВО как о своих собственных

Президент России Владимир Путин призвал заботиться о детях участников спецоперации как о своих собственных. Об этом он заявил на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.
Руководитель региона сообщил главе государства от мерах поддержки семей участников спецоперации. Он уделил особое внимание поддержки детей военнослужащих. Путин призвал Кокова продолжать работу в этом направлении, а также обратить внимание на дефицит мест в детских садах Кабардино-Балкарии.
Здесь все важно. Но то, что вы сказали про детей, это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин на немецком языке осудил нападки властей ФРГ на экс-канцлера Шредера.
Видео: kremlin.ru
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