Путин призвал заботиться о детях участников СВО как о своих собственных

Он также призвал обратить внимание на дефицит мест в детских садах Кабардино-Балкарии.

Президент России Владимир Путин призвал заботиться о детях участников спецоперации как о своих собственных. Об этом он заявил на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.

Руководитель региона сообщил главе государства от мерах поддержки семей участников спецоперации. Он уделил особое внимание поддержки детей военнослужащих. Путин призвал Кокова продолжать работу в этом направлении, а также обратить внимание на дефицит мест в детских садах Кабардино-Балкарии.

Здесь все важно. Но то, что вы сказали про детей, это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин на немецком языке осудил нападки властей ФРГ на экс-канцлера Шредера.

Видео: kremlin.ru