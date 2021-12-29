Глава РФ дал напутствие гражданам страны.

Российский президент Владимир Путин призвал развивать и укреплять русский мир. Такое напутствие глава государства сделал во время торжественной церемонии вручения в Кремле государственных наград.

Владыка Иларион применительно к православному миру сказал: "Не мы созидали, не нам разрушать". Конечно! Я могу сказать применительно ко всему русскому миру. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил гражданам о том, что Россия представляет из себя многонациональное, многоконфессиональное и "многоликое" государство. Путин уточнил, что не мы создали эту страну, но миссия властей и народа заключается в том, чтобы укреплять этот мир, развивать и делать его привлекательным для жизни. В частности, эти цели выполняются за счет выдающимся профессионалам, которых президентская администрация сегодня чествует в Кремле.

Эндокринолог Минздрава попросил Путина поддержать программу борьбы с диабетом.

Фото и видео: Kremlin.ru

