Путин призвал поддерживать "Почту России" в сфере подключения интернета

Это поможет жителям отдаленных сел пользоваться услугами компании.

"Почту России" необходимо поддерживать в сфере подключения интернета, чтобы жители отдаленных населенных пунктов могли пользоваться ее услугами. Об этом в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил президент страны Владимир Путин.

По словам главы государства, правительство РФ стремится к тому, чтобы внедрить широкополосный интернет по территории всего государства. В частности, ведется работа по усовершенствованию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах России для расширения их функционала

Есть у нас соответствующие планы, деньги выделяем. В школах должны закончить эту работу. В сельскую местность должны выйти с этим. 24 миллиарда рублей предусмотрено на эту работу. "Почта России" должна подключиться. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что "Почта России" начала доставлять в Петербург онлайн-товары из Японии.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина