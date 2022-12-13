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Путин призвал оперативно принять законы об инвестировании сбережений

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По его словам, везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан.

Президент России Владимир Путин призвал оперативно принять законы об инвестировании сбережений граждан страны. Об этом он заявил в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.

Глава государства отметил, что везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. По его словам, в России также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций.

Я прошу правительство ускорить внесение в Государственную думу законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля текущего года.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики.

Видео: Правительство России

Теги: владимир путин, инвестирование, президент россии, сбережения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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