Президент России Владимир Путин призвал оперативно принять законы об инвестировании сбережений граждан страны. Об этом он заявил в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.
Глава государства отметил, что везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. По его словам, в России также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций.
Я прошу правительство ускорить внесение в Государственную думу законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля текущего года.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики.
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