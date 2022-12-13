По его словам, везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан.

Президент России Владимир Путин призвал оперативно принять законы об инвестировании сбережений граждан страны. Об этом он заявил в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.

Глава государства отметил, что везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. По его словам, в России также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций.

Я прошу правительство ускорить внесение в Государственную думу законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля текущего года. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики.

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