  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:49
80
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики

0 0

По словам главы государства, российские компании из ключевых отраслей бизнеса должны работать в юрисдикции своей страны.

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики. Об этом он заявил в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.

По словам главы государства, российские компании из ключевых отраслей бизнеса должны работать в юрисдикции своей страны. Он назвал этот принцип базовым.

Прошу правительство в тесном контакте с парламентом предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что выборы в сентябре и президентские в 2024 году состоятся в соответствии с законом.

Видео: Правительство России

Теги: владимир путин, деофшоризация экономики, правительство россии, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии