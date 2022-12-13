Президент России Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики. Об этом он заявил в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.
По словам главы государства, российские компании из ключевых отраслей бизнеса должны работать в юрисдикции своей страны. Он назвал этот принцип базовым.
Прошу правительство в тесном контакте с парламентом предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что выборы в сентябре и президентские в 2024 году состоятся в соответствии с законом.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все