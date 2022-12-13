По словам главы государства, российские компании из ключевых отраслей бизнеса должны работать в юрисдикции своей страны.

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики. Об этом он заявил в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.

По словам главы государства, российские компании из ключевых отраслей бизнеса должны работать в юрисдикции своей страны. Он назвал этот принцип базовым.

Прошу правительство в тесном контакте с парламентом предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что выборы в сентябре и президентские в 2024 году состоятся в соответствии с законом.

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