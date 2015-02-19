Путин призвал не забывать о незыблемости прав и свобод россиян

Глава РФ рассказал о задаче судебных и следственных органов.

Российский президент Владимир Путин призвал не забывать о незыблемости прав и свобод граждан страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на X Всероссийском съезде судей. По мнению политика, сложная современная обстановка в мире и внутри РФ, вызовы и угрозы извне не может и не должна использоваться как оправдание для правонарушений со стороны представителей государственной ветки органов власти или поверхностного, обвинительного подхода в деятельности судебных инстанций или следствия.

... Не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий. Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией, они незыблемы. Владимир Путин, президент РФ

Политик призвал коллег не забывать об этих принципах. Лидер страны поставил перед российскими судьями задачу повышения эффективности, качества, справедливости и доступности правосудия.

Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни.

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