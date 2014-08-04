Путин призвал активнее использовать потенциал Черного и Балтийского морей

Глава РФ рассказал о необходимости применять опыт в сфере туризма от ДФО.

Росийский президент Владимир Путин призвал активнее использовать потенциал Черного, Азовского и Балтийского морей. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на Государственном совете, посвященном вопросу развития туризма в стране. Мероприятия проводилось в рамках Восточного экономического форума. Политик надеется, что правительству и региональным властям удастся интенсивнее применять богатейший туристический потенциал Дальневосточного приморья, Каспия. По мнению лидера РФ, внутренний туризм обладает огромным мультипликативным эффектом.

Тщательно проработать вопрос о создании здесь крупных федеральных курортов. Они должны быть всесезонными, иметь современную комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы там каждый год смогли отдохнуть до 10 млн человек. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал выход России из Международной ассоциации туризма обоснованным.

Фото и видео: Kremlin.ru