Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк

Президент наградил отличившихся общественных деятелей.

Владимир Путин присвоил звания народных артистов нескольким деятелям культуры. Честь отдана музыканту Игорю Николаеву, телеведущей Ангелине Вовк и пианисту Сергею Жилину. Об этом сообщили "ТАСС" со ссылкой на информацию на сайте правовой информации.

Орден Александра Невского получил ректор РАНХиГС Владимир Мау. Артистам и чиновнику вручили государственные награды за большой вклад в своей области. Орден Дружбы заслужили секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк и сопредседатель ГС "Ассамблеи народов Евразии" Бернар Лозе.

Орден почета за трудовые успехи и многолетнюю работу получил гендиректор летнего отряда "Россия" Константин Терещенко. За дипломатическую работу отмечен орденом Почета посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский. Экс-глава WWF России Игорь Честин также получил данную награду за охрану окружающей среды.

Ранее Piter.tv писал о том, что президенты РФ и Украины провели телефонный разговор.

Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin