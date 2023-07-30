Президент пригласил на парад лидеров стран Африки.

Президент РФ Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым в Петропавловской крепости. Кроме того, Путин пригласил на парад лидеров стран Африки, которые прибыли в Северную столицу для участия в саммите.

Ранее мы сообщали, что Путин по видеосвязи пообщался с награжденными орденом "Родительская слава" семьями.

Видео: kremlin.ru