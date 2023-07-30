Президент РФ Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым в Петропавловской крепости. Кроме того, Путин пригласил на парад лидеров стран Африки, которые прибыли в Северную столицу для участия в саммите.
Ранее мы сообщали, что Путин по видеосвязи пообщался с награжденными орденом "Родительская слава" семьями.
Видео: kremlin.ru
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