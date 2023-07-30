Президент извинился перед семьями за то, что ему не удалось организовать очную встречу.

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи пообщался с награжденными орденом "Родительская слава" семьями. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Многодетные семьи приехали в Москву, чтобы принять участие в видеоконференции с главой государства, который находился в Петербурге и участвовал в саммите "Россия–Африка". Он извинился перед ними за то, что ему не удалось организовать очную встречу. Также президент подчеркнул, что большой семье бывает непросто отправиться в поездку и показать детям родную страну.

Очень рад, что удалось вам в этом помочь – приехать в Москву. Знаю, что вы уже успели многое посмотреть: посетили, как мне сказали, ВДНХ, Музей Победы на Поклонной горе, Московский цирк – уверен, ребятишкам это очень интересно. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО.

Видео: kremlin.ru