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Путин по видеосвязи пообщался с награжденными орденом "Родительская слава" семьями

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Президент извинился перед семьями за то, что ему не удалось организовать очную встречу.

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи пообщался с награжденными орденом "Родительская слава" семьями. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Многодетные семьи приехали в Москву, чтобы принять участие в видеоконференции с главой государства, который находился в Петербурге и участвовал в саммите "Россия–Африка". Он извинился перед ними за то, что ему не удалось организовать очную встречу. Также президент подчеркнул, что большой семье бывает непросто отправиться в поездку и показать детям родную страну.

Очень рад, что удалось вам в этом помочь – приехать в Москву. Знаю, что вы уже успели многое посмотреть: посетили, как мне сказали, ВДНХ, Музей Победы на Поклонной горе, Московский цирк – уверен, ребятишкам это очень интересно.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО.

Видео: kremlin.ru

Теги: видеосвязь, владимир путин, президент россии, родительская слава
Категории: Лента новостей, Новости России,

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