Глава РФ рассказал о том, когда кабмин представит планы по выполнению задач новых нацпроектов.

Владимир Путин предложил сформировать новый финансовый план. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе выступления к посланием к Федеральному собранию в 2024 году. Глава государства предложил формировать не только трехлетний федеральный бюджет, но и шестилетний финансовый план правительства. Дополнительно политик поблагодарил членов кабинета министров, профильные ведомства, власти в регионах, которые в условиях санкционного давления против Москвы занимались выстраиванием системы. Лидер РФ указал коллегам на то, что все новые национальные проекты, объявленные в сегодня, должны быть утверждены до конца текущего года и скоординированы между собой. При этом необходимые ресурсы и возможности для реализации обозначенных планов у страны есть.

Суверенитет нужно подтверждать каждый день. Речь идет о нашей и только нашей ответственности за настоящее и будущее России. Владимир Путин, президент РФ

В России с 2025 года запустят программу "Земский работник культуры".

Фото и видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году