Глава РФ поблагодарил полицию за профессионализм.

Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства внутренних дел страны с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября. Глава государства напомнил о вкладе полиции в защиту общественных и национальных интересов, прав и свобод россиян. Политик напомнил, что в этот день многие представители МВД находятся на боевом дежурстве, готовы идти навстречу опасности ради помощи гражданам и обезвреживанию преступных элементов.

Сегодня, в День сотрудника органов внутренних дел, хочу пожелать вам крепкого здоровья, успехов и благополучия вашим родным и близким. С праздником! Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ поблагодарил правоохранительные органы за добросовестное выполнение служебного долга, верность народу, Родине и присяге. Отдельно Владимир Путин отметил работу веренатов МВД, которые передают опыт и лучшие традиции профильного ведомства, которое находится под постоянным фокусом внимания со стороны общественности.

Песков выразил уверенность, что Путин однажды приедет на Донбасс.

Фото и видео: Kremlin.ru