Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы

Президент РФ Владимир Путин поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность мэра Москвы. Об этом он заявил на церемонии инаугурации.
Глава государства отметил, что за Собянина на прошедших выборах проголосовали более 75% избирателей. По его словам, такой уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку жителей столицы, а также одобрение результатов работы. Напомним, выборы мэра Москвы проходили с 8-го по 10 сентября.
Ранее Путин похвалил Ким Чен Ына за хороший глазомер.
Видео: kremlin.ru
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