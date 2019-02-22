Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы

Глава государства отметил, что за его кандидатуру на прошедших выборах проголосовали более 75% избирателей.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность мэра Москвы. Об этом он заявил на церемонии инаугурации.

Глава государства отметил, что за Собянина на прошедших выборах проголосовали более 75% избирателей. По его словам, такой уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку жителей столицы, а также одобрение результатов работы. Напомним, выборы мэра Москвы проходили с 8-го по 10 сентября.

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Видео: kremlin.ru