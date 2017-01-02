Путин призвал улучшить качество жизни селян

Сельские территории по-прежнему отстают от городов по уровню социальной обустроенности.

Президент России Владимир Путин прокомментировал качество жизни людей в сельской местности. Он отметил, что села по-прежнему отстают от городов по уровню социальной обустроенности. По словам российского лидера, это особенно заметно на фоне успехов российского агропромышленного комплекса. Об этом пишут РИА Новости.

По оценкам, общий уровень обеспеченности в селах составляет чуть более 34 %. При этом в городах эта цифра равна 89 %. Хуже всего в сельской местности дела обстоят с социальными, образовательными, медицинскими учреждениями и дорожной сетью. По словам Путина, одной из самых острых проблем остается уровень и качество первичного здравоохранения.

Ранее мы писали, что Путин предложил декриминализировать статью о возврате валютной выручки.