Путин потребовал оперативно пресекать провокации и незаконные акции

Глава РФ рассказал о задачах сотрудников МВД.

Российский президент Владимир Путин потребовал от правоохранительных органов страны оперативно пресекать провокации и незаконные уличные акции внутри государства, которые призваны дестабилизировать ситуацию и раскачать общество. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД РФ. Глава РФ уточнил, что к данной работе следует активнее подключать общественных деятелей, представителей молодежных и религиозных конфессий.

Единство и сплоченность нашего многонационального общества всегда были и остаются силой России, помогают нам преодолевать любые трудности и любые испытания, поэтому провокации, незаконные уличные акции или иные попытки раскачать общество должны пресекаться, оперативно пресекаться, точно так же, как и распространение экстремистской идеологии. Владимир Путин, президент РФ

Российский президент Владимир Путин констатировал, что в 2022 году увеличилось количество преступлений экстремистской направленности. Этот вопрос поднимался на аналогичных мероприятиях, проводимых на площадках в ФСБ РФ и Генеральной прокуратуре.

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