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Путин потребовал не перекладывать затраты авиаотрасли на пассажиров

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Глава РФ рассказал о задачах, которые стоят перед отечественной авиаотраслью.

Российский президент Владимир Путин потребовал не перекладывать затраты авиаотрасли, включающие обновление воздушного парка, на плечи отечественных пассажиров. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках правительственного совещания. Основной темой заседания стало развитие транспортных перевозок по небу, авиастроительство.

Понимаем, что и по каким ценам компании-перевозчики должны будут покупать…Сделать все для того, чтобы эта стоимость, а она, конечно, на первых этапах будет существенной, не перекладывалась на ппассажиров.

Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны обратил внимание коллег на необходимость согласования графика поставок новой авиационной техники для страны. Особенно важным президент РФ считает определить экономическому модель по производству и обновлению авиапарка с учетом интересов граждан. При этом ориентироваться следует на доступность полетов, а также их удобство. Также Владимир Путин призвал учитывать и интересы  авиастроителей и авиакомпаний для создания конкурентных условий покупки и эксплуатации отечественных воздушных судов.

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Фото и видео: kremlin.ru

Теги: авиация, владимир путин, гражданская авиация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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