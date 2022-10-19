Путин: пособие мобилизованных рядовых составит 195 тысяч рублей ежемесячно

Глава России рассказал о том, что мобилизованные должны быть обеспечены всем необходимым.

Российский президент Владимир Путин подписал поручение о неукоснительном соблюдении сроков и размеров выплат военнослужащим, которые были призваны на службу в ходе специальной военной операции. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета Безопасности РФ. По мнению политика, граждане, прибывшие в регион по частичной мобилизации, должны быть обеспечены всем необходимым. Выплаты также включают в себя период подготовки к службе и обучения личного состава.

Сегодня мною подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они, напомню, должны составлять не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер добавил, что страна гордится каждым, кто принял решение поступить на военную службу и отдать долг Отечеству по его защите. Владимир Путин объяснил, что эти мобилизованные граждане должны быть обеспечены в казармах и местах дислокации, бытовыми условиями, экипировкой и снаряжением, медицинским обслуживанием и питанием.

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Фото и видео: Kremlin.ru