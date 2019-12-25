Путин посетил ГМЗ "Царское Село"

Экскурсию проводили директор музея-заповедника Ольга Таратынова и директор Всероссийского музея А.С.Пушкина Сергей Некрасов.

В Камероновой галерее Екатерининского парка президент РФ Владимир Путин ознакомился с выставкой "Поэт и Монарх", посвященной взаимоотношениям Александра Пушкина с императорами и великими князьями.



На экспозиции представлены личные предметы поэта, издания его произведений, портреты, архивные документы, мемориальные вещи членов императорской семьи, многие из которых впервые показываются публике.



Экскурсию проводили директор Государственного музея-заповедника "Царское село" Ольга Таратынова и директор Всероссийского музея А.С.Пушкина Сергей Некрасов.

Ранее мы сообщили о том, что президент РФ провел встречу с главами мировых информационных агентств в Петербурге.

Фото: kremlin.ru