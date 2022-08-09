  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:48
33
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин поручил врио губернатора Кировской области активнее заниматься газификацией региона

0 0

Глава РФ напомнил о важности газификации региона.

Российский президент Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Кировской области активнее заниматься вопросом газификацией региона. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках рабочей встречи с Александром Соколовым, которое прошло в формате видеоконференции из Кремля.

Газификацией нужно заниматься более активно, что и будем делать. Нужно вписаться обязательно в то, что делается у нас на уровне Федерации и по линии "Газпрома".

Владимир Путин, президент РФ

Политик отметил, что в регионе есть еще проблема, которая требует внимания как врио губернатора, так и федеральных органов власти. По словам Владимира Путина, это аварийное жилье. 

Путин обратил внимание на проблемы бедности и алкоголизма в моногородах.

Фото: Kremlin.ru

Видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: александр соколов, владимир путин, врио, газификация, газпром, кировская область, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии