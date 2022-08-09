Путин поручил врио губернатора Кировской области активнее заниматься газификацией региона

Российский президент Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Кировской области активнее заниматься вопросом газификацией региона. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках рабочей встречи с Александром Соколовым, которое прошло в формате видеоконференции из Кремля.
Газификацией нужно заниматься более активно, что и будем делать. Нужно вписаться обязательно в то, что делается у нас на уровне Федерации и по линии "Газпрома".
Владимир Путин, президент РФ
Политик отметил, что в регионе есть еще проблема, которая требует внимания как врио губернатора, так и федеральных органов власти. По словам Владимира Путина, это аварийное жилье.
Путин обратил внимание на проблемы бедности и алкоголизма в моногородах.
Фото: Kremlin.ru
Видео: Одноклассники / Вести Live
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все