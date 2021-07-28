Путин поручил досрочно начать единовременные выплаты на школьников

Президент России Владимир Путин поручил досрочно начать единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей на школьников. Об этом он сказал в ходе совещания с главами Минтруда и Минпросвещения о подготовке к новому учебному году.
Денежные средства поступят на счет россиян 2 августа.
Давайте так и сделаем и начнем эти выплаты со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника.
Владимир Путин, президент России
Изначально планировалось перевести данное пособие на счета россиян 16 августа. Однако российский лидер предложил перенести дату на 2 августа, чтобы учащиеся и их семьи могли должным образом подготовиться к началу учебного года.
Ранее мы сообщали, что регионам дополнительно выделят почти 1,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты многодетным семьям. Деньги начисляются при рождении третьего и последующего ребенка.
Видео: YouTube / Россия 24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все