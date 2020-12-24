Члены правительства должны быть "всегда в строю и могли включиться в работу".

Президент России Владимир Путин попросил правительство быть готовым к работе в новогодние праздники. Заявление он сделал на сегодняшней встрече с членами правительства.

Глава государства напомнил, что у руководства страны работа непрерывного цикла. Путин подчеркнул, что ситуация в стране остаётся непростой.

Ясно, что все будут в праздничной домашней обстановке, будут отдыхать. Владимир Путин, президент России

Он сказал, что рассчитывает на то, чтобы члены правительства были "всегда в строю и могли включиться в работу".

Ранее Путин призвал как можно быстрее уйти от антикризисных мер.

Видео: kremlin.ru