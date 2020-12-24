Президент России Владимир Путин попросил правительство быть готовым к работе в новогодние праздники. Заявление он сделал на сегодняшней встрече с членами правительства.
Глава государства напомнил, что у руководства страны работа непрерывного цикла. Путин подчеркнул, что ситуация в стране остаётся непростой.
Ясно, что все будут в праздничной домашней обстановке, будут отдыхать.
Владимир Путин, президент России
Он сказал, что рассчитывает на то, чтобы члены правительства были "всегда в строю и могли включиться в работу".
Ранее Путин призвал как можно быстрее уйти от антикризисных мер.
Видео: kremlin.ru
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