Путин попросил генпрокурора РФ продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных

Глава РФ принял в Кремле доклад Игоря Краснова.

Российский президент Владимир Путин во вторник 31 января на рабочей встрече с генеральным прокурором страны Игорем Красновым в Кремле попросил его продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных граждан, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Вы упомянули о правах мобилизованных граждан. Я вас прошу продолжить контроль за этим направлением, за этой сферой деятельности. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства добавил, что что поддерживает работу Генпрокуратуры по контролю за соблюдением прав всех россиян. Об этом также упоминалось во время последнего профильного совещания о приоритетах ведомства. Речь идети о соблюдении и обеспечении экономических, социальных, трудовых прав граждан страны в широком смысле этого слова.

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